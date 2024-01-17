Як почистити рибу без ножа: топ дієвих методів

Чистка риби - це неприємне заняття, яке може викликати багато бруду. Однак існує простий спосіб зробити цей процес набагато легшим і приємнішим.

Про це пише glavred.

Ошпарювання окропом

Перший крок - це ошпарити рибу окропом. Для цього покладіть рибу в каструлю з окропом і тримайте її там протягом кількох секунд. Це допоможе розм'якшити луску і зробити її легшою для видалення.

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Холодний струмінь

Після ошпарювання окропом, підставте рибу під холодний струмінь води. Цей контрастний душ допоможе закріпити ефект попереднього кроку.

Очищення губкою

Тепер, коли луска стала м'якою, її можна легко видалити за допомогою губки для миття посуду. Просто проведіть губкою по тілу риби, і луска легко відійде.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко почистити рибу.

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