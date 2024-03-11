Як почистити матрац, щоб був як новий: секрети господинь

Зберігати чистоту та свіжість матраца буває непросто, адже неприємні плями та запахи часто з'являються через присутність дітей чи домашніх улюбленців вдома. Крім того, існує ризик розмноження пилових кліщів усередині цього спального аксесуара.

Проте позбутися забруднень можна власноруч, не звертаючись по допомогу до хімчисток. Вам знадобиться пральний порошок чи миючий засіб. Про це пише Телеграф.

Рекомендації для очищення матраца в домашніх умовах

Перш за все, важливо уникати використання засобів, які сильно піняться. Причина в тому, що піна активно вбирається в поверхню матраца, через що його потім складно висушити належним чином. Окрім того, піна може спричинити алергічну реакцію.

Також слід остерігатися сумішей із вмістом хлору чи інших відбілювальних компонентів. Вони мають різкий, неприємний запах та здатні пошкодити синтетичні волокна матраца.

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Для ефективного очищення виріб слід ретельно пропилососити з усіх боків, бажано потужним будівельним пилососом. Потім необхідно розвести у гарячій воді (70-80°С) звичайний пральний порошок чи інший миючий засіб у пропорції 1 чайна ложка на 1 літр води. Отриманим розчином обприскати забруднені ділянки за допомогою пульверизатора і залишити на кілька годин. За потреби можна злегка потерти забруднення мочалкою. Після цього залишки засобу видалити спеціальними серветками з мікроволокна. Наостанок залишити матрац повністю висохнути.

Дотримуючись цієї нескладної інструкції, ви зможете відновити чистоту матраца, не докладаючи надмірних зусиль та витрат.

Нагадаємо, ми вже писали, як ефективно очистити матрац від плям перекисом водню.

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