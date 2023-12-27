Як почистити ананас всього за 1 хвилину: найшвидший спосіб

Ананас – це смачний і корисний фрукт, який багатий вітамінами та мінералами. Але іноді очищення ананасу може бути утомливим і трудомістким процесом. Однак, якщо знати кілька простих лайфхаків, то можна очистити ананас за лічені хвилини.

Нарізаний ананас слід залишити відпочити при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Завдяки цьому простому лайфхаку плід стане ще солодшим. А з твердої частини плоду можна зробити фреш, пише OBOZREVATEL.

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Який ананас вибрати

При виборі ананаса зверніть увагу на такі ознаки:

Листя ананасу повинні бути зеленими, цупкими та легко відриватися від плоду.

Шкірка стиглого ананасу повинна бути коричнево-жовтого кольору, подекуди з легким зеленуватим відтінком. Повністю коричневий ананас - перестиглий.

Якщо натиснути на фрукт, він повинен бути пружним. Палець не повинен провалюватися всередину ананасу.

Плід повинен бути цілим і неушкодженим, адже навіть невелика вм'ятина може призвести до гниття ананасу зсередини.

Не купуйте зелений ананас в магазині. Він ніколи не дозріє в домашніх умовах, як, наприклад, банан.

Спосіб 1

Цей спосіб очищення ананасу є найпростішим і найшвидшим.

Зріжте верхівку та низ ананаса. Розмістіть ананас у вертикальному положенні та за допомогою гострого ножа зрізайте шкірку, рахуючись знизу догори. "Очі" плоду також потрібно забрати. Розріжте ананас уздовж навпіл, а потім кожну половинку ще навпіл. Зрізайте тверду частину плоду. Кожен зі шматків ще раз розрізати навпіл уздовж, а потім на порційні шматки.

Спосіб 2

Цей спосіб очищення ананасу є трохи складнішим, але дозволяє залишити шкірку плоду цілою.

Розріжте ананас уздовж разом із листям. Кожну з половинок розрізати навпіл уздовж. За допомогою ножа акуратно зрізайте шкірку, залишивши її цільною. Зрізайте тверду частину з плоду. М'якоть розрізати на порційні шматки та повернути назад на шкірку, яка слугуватиме тарілкою для ананасу та неабиякою прикрасою столу.

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