Як харчова сода допоможе позбутися від клопів і тарганів вдома

Якщо вашому будинку розмножуються комахи, є радикальний інгредієнт, здатний їх нейтралізувати – харчова сода. Цей універсальний засіб допоможе вам позбутися комарів, мурах, тарганів і клопів.

Боротьба зі шкідниками у будинку – завдання непросте, але є дієві способи. Про це пише Sante Plus.

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Як позбутися від комах за допомогою харчової соди?

Якщо цей білий порошок є корисним для повсякденних домашніх завдань, він може діяти як інсектицид за правильного використання. Ця порада допоможе вам позбавитися всіх видів комах, які можуть розмножитися у вашому будинку.

Зробити інсектицид дуже просто. Почніть зі змішування чашки харчової соди з такою ж кількістю цукрової пудри, яка потрібна для залучення комах. Цей метод особливо ефективний для вилову тарганів, які проковтнуть білий порошок, який отруїть їх.

Також харчова сода допомагає боротися з комахами, як комарі. Щоб використати цей метод, який допоможе вам обійтися без інсектицидів, ви повинні запастись чайною ложкою бікарбонату, такою ж кількістю оливкової олії та п'ятьма чайними ложками яблучного оцту. Енергійно перемішайте всі ці інгредієнти та перелийте препарат у пляшку з розпилювачем. Все, що вам потрібно зробити, це розпорошити засіб у всіх місцях, часто відвідуваних комарами.

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

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