Як відучити кота лізти у смітник: про що каже така звичка

Багато власників кішок можуть бути здивовані, помітивши, що їх доглянуті улюбленці раптово зацікавлені в смітті. Цей дивний звичай може бути пов'язаний із потребою уваги та інстинктами мисливця у кішок.

Перш за все, важливо зрозуміти, чому кіт може риється у смітті, пише Главред. Відповідь частково полягає в їхній потребі у взаємодії з вами. Зокрема, кішки можуть виконувати різні дії, такі як перевертання предметів, що буде спробою привернути до себе увагу.

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Коли кіт пробирається до смітника, йому може цікавити його вміст. Вони можуть обирати різні предмети, такі як папір, ватні палички, пластикові контейнери, зокрема через їхню текстуру чи запах. Деякі кішки також обожнюють різні залишки їжі та предмети для особистої гігієни.

Запобігання цій звичці не тільки забезпечить естетичний порядок, але й убезпечить від можливого появлення паразитів, таких як таргани. Однак важливо підходити до відучування кішки з розумінням.

Одним із способів запобігти цьому – встановлення шпінгалета на дверцятах кухонної тумбочки, де розташоване відро для сміття. Це перешкодить кішці відкривати його.

Також важливо виводити з будинку м'ясні залишки якнайшвидше, оскільки це може приваблювати увагу кішок через запах. Крім того, важливо звертати більше уваги на свого пухнастого друга, гратися та спілкуватися з ним, щоб уникнути відчуття "покинутості", яке може призвести до такої поведінки.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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