Як відіпрати плями від трави з улюбленого одягу: прості способи

Пікнік на свіжому повітрі та відпочинок з друзями десь на галявині – це завжди приємно, але часом після цього можуть залишитися небажані зелені сліди на вашому одязі. Не варто вважати такі плями вироком для речей та не потрібно відразу їх викидати.

Є декілька перевірених методів, які зможуть ефективно вивести зелені забруднення з тканин різного кольору, включаючи джинси та взуття. Про це пишуть "Вікна".

Як вивести плями від трави з білого одягу

Не поспішайте використовувати відбілювач. Цей засіб може бути надто агресивним і навіть залишити на тканині небажані жовті сліди або пошкодити матеріал. Замість цього, спробуйте делікатний метод із використанням 3% перекису водню. Додайте кілька крапель нашатирного спирту до перекису, змочіть у цій суміші ватний диск і акуратно протріть пляму, рухаючись від країв до центру.

Залиште одяг на 15-20 хвилин, а потім ополосніть у воді. Пам’ятайте, що цей метод підходить лише для білого одягу, оскільки він може зіпсувати кольорові тканини.

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Як вивести зелені плями з кольорового одягу

Що стосується кольорового одягу, то найкраще відразу ж братися за виведення плям трави, доки пігмент не в’ївся глибоко у волокна. Простий і економний спосіб – це використання кухонної солі. Розчиніть дві столові ложки солі у склянці води, процідіть і змочіть у розчині ватний диск, яким потім обробіть пляму. Залиште на 2-3 години, періодично зволожуючи тканину, щоб вона не пересихала.

Якщо пляма вже застаріла, можливо, доведеться повторити процедуру декілька разів.

Як відіпрати пляму від трави з джинсів

Для виведення плям з джинсів спробуйте використати оцет і харчову соду. Спочатку змочіть пляму водою, посипте содою і полийте оцтом. Після хімічної реакції почекайте кілька хвилин, а потім промийте джинси холодною водою.

А для очищення кросівок від плям трави можна використати зубну пасту.

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