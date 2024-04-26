Як відлякати вуличних котів від будинку: дієві методи та лайфхаки

Вуличні коти, хоч і можуть здаватися милими, часом створюють проблеми: шкодять рослинам, залишають неприємні "сюрпризи" та просто лякають деяких людей.

Існує безліч способів відлякати котів, не завдаючи їм шкоди. Про це пише Главред.

Запахи:

Цитрусові: Апельсини, лимони, грейпфрути, лайми, мандарини. Їх різкий запах неприємний для більшості котів. Розкладіть кірки цитрусових у місцях, де ви не хочете бачити котів.

Апельсини, лимони, грейпфрути, лайми, мандарини. Їх різкий запах неприємний для більшості котів. Розкладіть кірки цитрусових у місцях, де ви не хочете бачити котів. Пряні трави: Лаванда, розмарин, м'ята, перцева м'ята, чебрець, часник. Посадіть ці трави на ділянці або розкладіть пучки сушених трав.

Лаванда, розмарин, м'ята, перцева м'ята, чебрець, часник. Посадіть ці трави на ділянці або розкладіть пучки сушених трав. Кавова гуща: Свіжа або сушена кавова гуща також має неприємний для котів запах.

Свіжа або сушена кавова гуща також має неприємний для котів запах. Оцет: Розведіть оцет з водою в рівних пропорціях і розпиліть у місцях, де бувають коти.

Розведіть оцет з водою в рівних пропорціях і розпиліть у місцях, де бувають коти. Аміак: Запах аміаку також не подобається котам. Використовуйте нашатирний спирт, розведений водою (1:1).

Інші методи:

Фольга: Шурхіт фольги лякає багатьох котів. Розкладіть листи фольги в проблемних місцях.

Шурхіт фольги лякає багатьох котів. Розкладіть листи фольги в проблемних місцях. Шипи та колючки: Коти не люблять ходити по гострих предметах. Використовуйте шишки, гілки хвойних дерев або колючий дріт.

Коти не люблять ходити по гострих предметах. Використовуйте шишки, гілки хвойних дерев або колючий дріт. Ультразвукові відлякувачі: Ці пристрої видають ультразвук, який не чутний для людей, але неприємний для котів.

Ці пристрої видають ультразвук, який не чутний для людей, але неприємний для котів. Датчики руху з водою: Ці пристрої розпилюють воду в бік руху, коли виявляють кішку.

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Важливо:

Не використовуйте отруйні речовини або інші методи, які можуть завдати шкоди тваринам.

Якщо ви хочете відлякати котів тільки з певної території, наприклад, з клумби або дитячого майданчика, обгородіть її.

Пам'ятайте, що коти - це живі істоти, і вони мають право на свою територію. Будьте гуманні та використовуйте тільки ті методи, які не завдають їм шкоди.

Додаткові поради:

Приберіть джерела їжі: Закрийте щільно сміттєві баки та компостні купи, які можуть приваблювати котів.

Закрийте щільно сміттєві баки та компостні купи, які можуть приваблювати котів. Забезпечте кішкам альтернативні місця для туалету: Облаштуйте для них спеціальне місце з піском або гравієм в іншому місці.

Облаштуйте для них спеціальне місце з піском або гравієм в іншому місці. Стерилізуйте та каструйте домашніх котів: Це допоможе зменшити популяцію бездомних котів у вашому районі.

Які запахи коти не люблять найбільше?

Однозначної відповіді на це питання немає, адже нюх у кожної кішки унікальний. Однак, дослідження показують, що більшість котів не люблять:

Цитрусові

Пряні трави

Оцет

Ацетон

Аміак

Каву

Тютюн

Пам'ятайте:

Перед використанням будь-якого методу відлякування переконайтеся, що він безпечний для дітей та інших домашніх тварин.

Можливо, вам доведеться періодично змінювати методи відлякування, адже коти - це розумні тварини і можуть з часом звикнути до запахів.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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