Як відлякати ос: топ-5 дієвих методів

Оси – це комахи, які можуть завдати неприємностей, адже їхні укуси доволі болючі, а в деяких випадках навіть небезпечні для життя. Тому знання методів відлякування цих комах стане у нагоді кожному.

Існує багато способів позбутися ос, не вдаючись до хімічних засобів. Ресурс "Ліквідатор" поділився деякими з них.

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Натуральна мелена кава:

Оси не переносять запах меленої кави. Щоб відлякати їх, насипте трохи кави в металевий посуд і трохи підігрійте на вогні. Це допоможе аромату кави швидше поширитися.

Вода:

Звичайна вода також може допомогти. Перелийте її в пляшку з пульверизатором і розпорошуйте, коли помітите ос поблизу. Вода на тілі комахи змусить її думати, що почався дощ, і вона полетить до гнізда.

Ефірні олії:

Аромат чайного дерева, м'яти та лаванди є неприємним для ос. Використовуйте ефірні олії з цими запахами, щоб відлякати комах.

Лимон:

Лимонний аромат також не подобається осам. Наріжте цитрусовий на шматочки і поставте на стіл.

Полин і м'ята:

Розвісьте віники з полину або м'яти вдома або на дачі. Їхній запах відлякує ос. Коли віники висохнуть, замініть їх на нові.

Додаткові поради:

Не робіть різких рухів і не намагайтеся вбити осу, адже це може спровокувати її на атаку.

Якщо ви бачите гніздо ос, не намагайтеся його знищити самостійно. Зверніться до фахівців.

При алергії на укуси ос завжди майте при собі відповідні ліки.

Пам'ятайте, що прості народні методи можуть допомогти вам відлякати ос та уникнути неприємних укусів.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко позбутись ос.

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