Як відмити душ та кабіну за допомогою одного чайного пакетика: корисний лайфхак

Як легко очистити душову кабіну від нальоту та известки за допомогою чайного пакету.

Власники душових кабін знають, як важко позбутися мильного нальоту, накипу та розводів на склі. Зазвичай доводиться використовувати хімічні засоби, які не завжди безпечні для здоров'я.

Але є один простий і еко-френдлі лайфхак з сайту "Телеграф", який допоможе вам зробити вашу душову кабіну сяючою чистотою. Зелений чай також можна використовувати для чищення інших поверхонь у ванній кімнаті, таких як кахель, раковина, ванна.

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Вам знадобиться:

Пакетик зеленого чаю

Вода

Пульверизатор

Серветка з мікрофібри або газета

(За бажанням) Стара зубна щітка

Що робити:

Заваріть пакетик зеленого чаю і дайте йому охолонути. Перелийте остиглий чай в пульверизатор. Розпиліть засіб на стінки душової кабіни. Круговими рухами потріть скло серветкою з мікрофібри або газетою. Для стійких плям можна використовувати стару зубну щітку. Ополоснуйте водою (необов'язково).

Чому зелений чай?

Зелений чай багатий на антиоксиданти і хлорофіл, які мають очисні властивості. Він також безпечний для використання на склі та інших поверхнях.

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