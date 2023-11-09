Як відмити чорну "підошву" зі шкарпеток: найефективніший спосіб

Як позбутися чорних плям внизу шкарпеток

Брудні світлі шкарпетки – вічний головняк багатьох господарів. Здається, інколи плями настільки стійкі, що нам простіше викинути шкарпетки.

Проте одна блогерка, на ім'я Дженна розкрила забутий метод від своєї матусі, який може врятувати ситуацію, повідомляє видання Express.

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Замість хімічних препаратів, щоб вивести плями, Дженна використовує лише рідкий відбілювач, доступний в українських магазинах за 30 гривень. Зазначається, що така суміш забезпечить шкарпеткам новий вигляд.

Блогерка порадила зволожити речі відбілювачем перед пранням і потім покласти їх у пральну машину на режимі швидкого віджиму. Після цієї процедури шкарпетки здивували своїм виглядом.

Також в коментарях користувачка додала ще один лайфхак: сполосніть шкарпетки разом з таблеткою для посудомийної машини, харчовою содою і ополіскувачем для прання. Такий комплекс, за словами вже перевірених господинь, робить дива зі світлими речами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

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