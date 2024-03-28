Як відчистити улюблені білі кросівки: найдієвіші домашні засоби

Біле взуття завжди виглядає елегантно та підходить до будь-якого вбрання. Проте, його чистка може бути складною задачею, адже навіть маленькі забруднення стають відразу видимими.

Хоча на ринку є багато спеціалізованих засобів для догляду за взуттям, існують також прості домашні аналоги, які можуть бути не менш ефективними. Команда UAportal рекомендує використовувати кілька перевірених народних рецептів для очищення білих кросівок.

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Застосування господарського мила: спочатку змішайте його з дігтярним милом. Отриману масу нанесіть на взуття і залиште на 30 хвилин. Після цього використовуйте щітку для видалення забруднень, а потім ополосніть кросівки водою. Використання соди: приготуйте розчин, змішавши соду з водою (слід пробувати різні пропорції) та, за бажанням, з невеликою кількістю прального порошку. Нанесіть його на взуття та потріть, залиште на 20-30 хвилин, а потім змийте. Очищення зубною пастою: оберіть зубну пасту з відбілюючим ефектом. Нанесіть її на взуття, трохи зачекайте, а потім ретельно почистіть його і промийте. Сіль та лимонний сік: змішайте столову ложку солі з двома столовими ложками лимонного соку. Нанесіть суміш на пожовклі ділянки та залиште на кілька годин. Після цього промийте і висушіть кросівки. Використання перекису водню: цей засіб володіє високою ефективністю і може очистити застарілі забруднення. Змішайте його з водою в пропорції один до одного і застосуйте на поверхні, що зажовкли. Ретельно почистіть забруднення і промийте взуття водою.

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