Як освіжити шпалери за допомогою зубної пасти: простий лайфхак

У кожної господині є в арсеналі кілька корисних хитрощів, які допомагають в господарських справах. Сьогодні ми поділимося з вами декількома з них.

Давайте почнемо зі шпалер. Інтер'єр вашої квартири, напевно, включає приміщення, де ви використовуєте світлі шпалери на стінах. Важко уникнути того, що на таких шпалерах буде помітний будь-який бруд, і їх вимагається регулярне очищення, пише ukr.media.

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Але тут може допомогти зубна паста. Цей продукт, призначений для догляду за ротовою порожниною, можна використовувати для видалення забруднень на шпалерах.

Для цього нанесіть зубну пасту на забруднену область і використовуйте губку з грубою поверхнею, яка зазвичай використовується для миття посуду, для очищення. Цей метод допоможе легко видалити бруд і зберегти ваші шпалери в чистоті.

А тепер щодо йоду. Виявляється, цей медичний препарат може бути використаний не тільки для свого призначення, але і для відновлення темно-коричневих меблів, наприклад, столового столу, який залишився в багатьох квартирах. Для цього замочіть ватну паличку в йоді і нанесіть його на подряпини або дрібні дефекти на меблях. Після такої процедури сліди подряпин стануть практично невидимими, і ви зможете насолоджуватися чистотою та оновленою красою своїх меблів.

Нагадаємо, ми підготували поради, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.

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