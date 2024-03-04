Весняне оновлення: як освіжити інтер‘єр дому після зими

Тільки-но ми зняли новорічну ялинку, як прийшла весна, і дім потребує оновлення. Не варто витрачати багато часу на ремонт. Декілька простих лайфхаків нададуть інтер'єру свіжості та відчуття затишку. Про це пише видання Better Homes & Gardens.

Спальня

Замість важких зимових ковдр оберіть легкий варіант, а також постільну білизну з натуральних тканин. Яскраві пастельні тони чи класична білизна підкреслять відчуття легкості та комфорту.

Освітлення

Оновіть абажури, підібравши їх за формою та розміром. Експериментуйте з кольорами та фактурами, щоб підкреслити стиль кімнати.

Стіни

Замість зимових пейзажів розмістіть весняні картини природи чи абстракції з яскравими акцентами. Змініть рамки або створіть власні полотна.

Декоративні подушки

Оберіть нові чохли з грайливим принтом та пастельними тонами для дивану чи ліжка.

Квіти

Свіжі сезонні квіти у гарній вазі стануть прекрасним доповненням. Створюйте букети зі свіжозрізаних стебел.

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Аромати

Для створення затишної атмосфери запаліть свічки чи вмикайте аромадифузор з легкими весняними нотками: морської свіжості, польових квітів.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити розкішний інтер'єр за невеликий бюджет.

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