Як зупинити надмірне потовиділення під час спеки та зменшити запах поту: поради фахівців

З настанням спекотних днів важливо залишатися свіжим. Однак надмірне потовиділення під час спеки цьому аж ніяк не сприяє.

Фахівці з sknclinics зауважують, що пітніти це нормально, однак якщо потовиділення надмірне, то варто звертатися до фахівців.

"Піт і потовиділення є ознакою того, що ваше тіло охолоджується, і можуть бути викликані спекотною погодою, інтенсивними фізичними вправами, гормональними коливаннями та емоціями. Потовиділення є нормальною функцією організму, яка допомагає регулювати температуру тіла шляхом випаровування поту", – нагадали експерти.

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Потові залози відіграють важливу роль у підтримці внутрішньої температури нашого тіла на постійному рівні (між 36–37 градусами). І коли тілу стає занадто спекотно, це може перевантажити природний процес регуляції тепла, що призводить до гіпертермії.

Надмірне потовиділення зазвичай визначається як таке, що заважає вашій повсякденній діяльності та викликає емоційний стрес. Існує багато причин для сильного потовиділення, це можуть бути гормональні збої.

До надмірного потовиділення призводять такі захворювання, як гіперактивність щитовидної залози (гіпертиреоз), діабет, низький рівень цукру в крові (гіпоглікемія) і гіпергідроз. Ожиріння та алкоголізм також можуть викликати епізоди сильного потовиділення.

"Стан, відповідальний за надмірне потовиділення, називається гіпергідрозом і часто нешкідливий. Гіпергідроз не є небезпечним для життя станом, але він може негативно вплинути на якість життя та призвести до соціальної замкнутості та почуття самосвідомості. Він може вражати більшість частин тіла, але зазвичай вражає пахви, руки та стопи", – додали експерти.

Вони порадили у разі, якщо вас турбує ненормальне потовиділення або ви відчуваєте раптові зміни рівня потовиділення, проконсультуйтеся з лікарем, оскільки це може означати наявність основного захворювання, яке потребує лікування.

Як зупинити надмірне потовиділення

Ліків проти сильного потовиділення не існує, однак лікування надмірного потовиділення можна знайти за допомогою професійних і природних засобів.

Щоб зменшити потовиділення природним шляхом, рекомендується носити дихаючі, легкі тканини, такі як бавовна та льон, і уникати носіння облягаючих синтетичних тканин, таких як нейлон.

Оскільки стопи можуть бути дуже ураженою зоною гіпергідрозу, носіння відкритого взуття та перехід на сітчасте взуття для фізичних вправ може допомогти зменшити накопичення бактерій, запаху та поту. Носіння поглинаючих шкарпеток, білого та чорного одягу також може допомогти приховати наслідки сильного потовиділення, і хоча це не є постійним варіантом, це може допомогти вам почуватися комфортніше.

Певні зміни способу життя також можуть допомогти мінімізувати вплив потовиділення. Перехід з дезодоранту на антиперспірант може допомогти запобігти додатковому зволоженню, оскільки, на відміну від дезодорантів, які захищають лише від запаху, антиперспіранти захищають від обох.

Антиперспіранти ефективні, оскільки містять активні інгредієнти, які діють на тимчасове блокування потових залоз. Шукайте алюміній хлоргідрат і алюміній цирконій у списку інгредієнтів антиперспірантів.

Якщо ви віддаєте перевагу більш природному підходу, продукти з високою кислотністю, як-от лимон і яблучний оцет, можна використовувати як розчин для тертя безпосередньо на уражених ділянках, що може допомогти видалити бактерії та закрити пори.

Зазначається, що гостра їжа, алкоголь і кофеїн також можуть погіршити потовиділення, тому уникання цих продуктів може допомогти зменшити будь-які негативні наслідки. Ці продукти стимулюють надниркові залози, спричиняючи підвищення температури тіла та активацію реакції регуляції тепла, коли піт виділяється, щоб допомогти охолодити тіло.

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