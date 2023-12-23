Як визначити ознаки оселедця з ікрою: поради від експертів
Як визначити ознаки оселедця з ікрою: поради від експертів
Оселедець - це традиційна страва на святковому столі в Україні. Однак, щоб оселедець був смачним і корисним, важливо вміти його правильно вибрати.
Про це пише Shuba.
Оселедець чоловічої статі, або "хлопчик", більш жирний і ніжніший, ніж оселедець жіночої статі, або "дівчинка". Тому для оригінальних закусок до святкового столу краще вибирати саме "хлопчика".
Ось кілька візуальних ознак, за якими можна розпізнати оселедець чоловічої та жіночої статі:
- Голова: у самців ніс вузький і витягнутий, у самок він кругліший і помітно коротший.
- Форма тіла: у чоловічих особин спина масивна, трохи округлена, а черевце пряме. У жіночих особин спина рівна, а черевце щільне та трохи провисає.
- Товщина спини: у самців спина товща, ніж у самок.
- Рот: при натисканні двома пальцями у самки при відкритті він округляється, а у самця залишається витягнутим.
Крім того, слід звернути увагу на такі ознаки якості оселедця:
- Шкіра: вона повинна бути цілою, без пошкоджень і плям.
- Філе: воно повинно бути пружним і не мати різкого запаху.
- Очі: вони повинні бути прозорими і блискучими.
Нагадаємо, ми вже писали, як почистити оселедець за хвилину.
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