Як визначити ознаки оселедця з ікрою: поради від експертів

Оселедець - це традиційна страва на святковому столі в Україні. Однак, щоб оселедець був смачним і корисним, важливо вміти його правильно вибрати.

Про це пише Shuba.

Оселедець чоловічої статі, або "хлопчик", більш жирний і ніжніший, ніж оселедець жіночої статі, або "дівчинка". Тому для оригінальних закусок до святкового столу краще вибирати саме "хлопчика".

Ось кілька візуальних ознак, за якими можна розпізнати оселедець чоловічої та жіночої статі:

Голова: у самців ніс вузький і витягнутий, у самок він кругліший і помітно коротший.

Форма тіла: у чоловічих особин спина масивна, трохи округлена, а черевце пряме. У жіночих особин спина рівна, а черевце щільне та трохи провисає.

Товщина спини: у самців спина товща, ніж у самок.

Рот: при натисканні двома пальцями у самки при відкритті він округляється, а у самця залишається витягнутим.

Крім того, слід звернути увагу на такі ознаки якості оселедця:

Шкіра: вона повинна бути цілою, без пошкоджень і плям.

Філе: воно повинно бути пружним і не мати різкого запаху.

Очі: вони повинні бути прозорими і блискучими.

Нагадаємо, ми вже писали, як почистити оселедець за хвилину.

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