Як омолодити стару яблуню: поради садівників

Ваша колись рясно врожайна яблуня почала чахнути? Не поспішайте з нею прощатися! За допомогою правильного догляду та обрізки можна повернути їй молодість та відновити плодоношення. Про це пише zahid.net.

Чому потрібно обрізати стару яблуню?

З віком яблуні сповільнюють ріст, а плоди дрібнішають. Обрізка допомагає:

Стимулювати новий ріст: Сприяє появі молодих пагонів.

Сприяє появі молодих пагонів. Покращити якість плодів: Направляючи сили дерева на меншу кількість, але більші за розміром плоди.

Направляючи сили дерева на меншу кількість, але більші за розміром плоди. Попередити хвороби: Видалення хворих та пошкоджених гілок запобігає поширенню інфекцій.

Видалення хворих та пошкоджених гілок запобігає поширенню інфекцій. Надати кроні красиву форму: Сприяє кращій вентиляції та проникненню сонячного світла.

Коли обрізати яблуню?

Найкращий час для обрізки залежить від клімату:

Холодний клімат: кінець зими – початок весни, до розпускання бруньок.

кінець зими – початок весни, до розпускання бруньок. Теплий клімат: кінець осені – початок зими, після опадіння листя.

Інструменти для обрізки

Вам знадобляться:

Секатор: Для гілок діаметром до 5 см.

Для гілок діаметром до 5 см. Садова пила: Для товщих гілок.

Для товщих гілок. Секатор для тонких гілок: Для дрібних гілочок.

Техніка обрізки

Видалення сухої, хворої та пошкодженої деревини: Перший крок в будь-якій обрізці. Проріджування крони: Видалення гілок, що перехрещуються або труться одна об одну. Вкорочування довгих гілок: Стимулює розгалуження та плодоношення. Видалення вовчків: Це вертикально зростаючі пагони, які відбирають у дерева сили.

Після обрізки великих гілок обробіть зрізи садовим варом. Полийте дерево. Для дуже старих дерев краще проводити обрізку протягом кількох років. Після обрізки підживіть дерево добривом. Замульчуйте пристовбурне коло, щоб зберегти вологу та придушити бур’яни.

Нагадаємо, ми вже писали, як за допомогою простого гвіздка отримати кращий врожай яблук.

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