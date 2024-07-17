Як омолодити троянди: дієва порада від городників

Троянди - королеви саду, що чарують своїми ніжними пелюстками та вишуканим ароматом. Проте, навіть ці стійкі квіти іноді можуть втрачати свою красу та в'янути на очах. Не поспішайте засмучуватися! За допомогою простого й доступного методу - омолодження содою - ви зможете повернути своїм трояндам колишню пишність. Про це пише Новий Доктор.

Чому сода корисна для троянд?

Секрет полягає в унікальних властивостях соди:

Кальцій , що міститься в ній, стимулює ріст та розвиток рослини.

, що міститься в ній, стимулює ріст та розвиток рослини. Сода активізує процеси фотосинтезу, завдяки чому троянди отримують більше поживних речовин.

процеси фотосинтезу, завдяки чому троянди отримують більше поживних речовин. Вона підвищує стійкість квітів до хвороб та шкідників.

квітів до хвороб та шкідників. Сода нейтралізує кислий ґрунт, роблячи його більш сприятливим для росту троянд.

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Як приготувати розчин для омолодження?

Вам знадобиться:

5 літрів води

1 чайна ложка харчової соди

½ чайної ложки нашатирного спирту (за бажанням)

1 чайна ложка сульфату магнію (за бажанням)

Інструкція:

Ретельно розчиніть соду у воді, щоб не залишилося кристалів. Додайте інші компоненти (нашатирний спирт та сульфат магнію), якщо ви їх використовуєте. Перемішайте розчин до однорідної консистенції.

Як омолодити троянди содою?

Найкраще проводити процедуру ввечері, коли сонце не таке активне. Обприскуйте кущі троянд розчином з пульверизатора, рівномірно зволожуючи листя та стебла. Не допускайте, щоб на рослині залишалися краплі розчину, адже це може призвести до опіків.

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