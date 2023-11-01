Як забарвлення кота допомагає господарю в житті або навпаки: прикмети та забобони

Стародавні китайські традиції приховують у собі безліч цікавих та корисних уявлень. Одним з них є вчення феншуй, яке навчає, як поліпшити якість свого життя, розуміючи енергетику простору навколо нас.

Основний принцип феншуй полягає в розумінні взаємодії протилежностей, відомих як інь та ян. Згідно з цим вченням, кішка володіє особливою енергією, і колір її шерсті може впливати на енергетичне поле людини, очищаючи його або заряджаючи, повідомляє Ukr.Media.

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Приклад різноманітності кольорів кішок

В Японії вірять, що саме трьох кольорів кішки приносять щастя та добробут їхнім власникам. Китайське вчення феншуй також поділяє цей погляд. У будинках, де проживають такі коти, завжди панує любов і гармонія. Їхні власники часто досягають високих позицій в кар'єрі, оскільки вигідні можливості природно притягуються до них.

Енергетика білих кішок

Кішки з білою шерстю давно вважаються лікарями та цілителями. Якщо в будинку мешкає біла кішка, господарям майже гарантовано любов і відсутність конфліктів. В коханих завжди панує взаєморозуміння та гармонія, конфлікти мінімізуються, і про зраду взагалі можна забути. Якщо біла кішка живе в сім'ї з дітьми, вони стають міцнішими. До речі, подібні властивості мають і домашні тварини зі світло-сірим окрасом.

Сила чорних котів

Незважаючи на старовинні переконання про чорних котів як символ невдачі, вони можуть бути надзвичайно потужними оберегами для своїх господарів. Коти з чорною шерстю здатні очищати енергію своїх власників, виводячи та нейтралізуючи негатив. Ще однією перевагою є те, що чорні коти допомагають боротися з заздрістю та злістю, позбавляючи від образ і сприяючи швидкому звільненню від зрадників в оточенні.

Руді кішки і гроші

У багатьох культурах кошенята з рудим забарвленням вважаються приманкою для грошей. Вони привертають до себе золоті монети або великі банкноти, наче магніти. Коти з рудим, персиковим та золотистим забарвленням наповнюють будинок енергією щастя, радості та удачі. Відповідно, людина, яка постійно перебуває поруч з рудою кішкою, також заряджається цією позитивною енергією.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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