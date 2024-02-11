Як обкопувати плодові дерева в кінці зими, щоб отримати багатий врожай

Осінь чи весна? Коли ж краще обкопувати дерева? Досвідчені садівники радять робити це двічі на рік. Навесні: після зимових холодів коренева система потребує кисню. Обкопування допоможе їй "ожити" та краще рости. Восени: після опадання листя, коли дерево готується до зими.

Дотримуючись цих порад з сайту prostoway, ви зможете правильно обкопувати дерева і забезпечити їм здоровий ріст, а собі багатий врожай.

Читайте також: Лише зашкодите: садівники назвали рослини, які не можна чіпати взимку

Як правильно обкопувати?

Візьміть лопату і занурте її в землю наполовину. Не копайте занадто глибоко, щоб не пошкодити коріння. Обережно переверніть землю. Це допоможе їй збагатитися киснем. За допомогою граблів розрівняйте землю. Посійте навколо дерева чорнобривці. Ці квіти не лише красиві, але й захищають дерево від хвороб та шкідників. Радіус обкопаного кола має бути не менше 50 см. Досвідчені садівники радять обкопувати дерева на ширину їхньої крони. Під час обкопування можна удобрити дерево. Для цього використовуйте перегній з листя або інші добрива.

Пам'ятайте:

Не обкопуйте дерева під час спеки.

Не копайте занадто глибоко.

Не обкопуйте дерева зразу після посадки.

Не використовуйте свіжий гній для удобрення.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!