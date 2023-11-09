Як очистити термос зсередини без зайвих зусиль: простий лайфхак

Термос – важлива річ для тих, хто часто подорожує або проводить мандрівки. Він забезпечує тривалу теплоту напоям чи їжі, особливо важливу у холодну погоду. Останнім часом дедалі більше людей користуються термосами або термочашками на вулиці, щоб насолоджуватися гарячими напоями у будь-яку погоду.

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Однак, однією з проблем використання термоса є його ефективне відмивання всередині. Від осаду та забруднень може залежати якість і смак напою. Простий і ефективний лайфхак може вирішити цю проблему, подає prostoway.

Злийте у термос дуже гарячу воду. Додайте 2 столові ложки харчової соди. Закрийте термос, трошки потрясіть і залиште на 5-7 годин. Після часу, відкрийте термос і додайте столову ложку рису. Знову закрийте та потрясіть його добре. Вилийте і промийте чистою водою декілька разів.

Цей простий метод дозволяє позбутися від нальоту на стінках термоса, залишаючи його чистим і готовим до подорожей чи прогулянок. Такий простий лайфхак дозволяє подовжити термосу життя та зберігати комфорт при використанні.

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