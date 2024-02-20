Як очистити плями з обробної дошки: лайфхак з лимоном

Чим частіше ми користуємось обробною дошкою, тим швидше вона втрачає привабливий вигляд – тьмяніє і покривається плямами. Цей предмет є улюбленим середовищем для мікробів у кухні.

Проте відразу викидати забруднену дошку та купувати нову не обов’язково. Існує простий спосіб повернути їй охайний вигляд без застосування побутової хімії. Як не дивно, але допоможе звичайний лимон, пише видання "Експрес".

Як очистити дошку лимоном

Потрібно розрізати лимон навпіл, посипати сіллю плями на дошці та змочити їх лимонним соком. Залишаємо цю суміш приблизно на 5 хвилин, після чого змиваємо. І розрізна дошка знову ніби нова!

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Мало хто знає, але лимон – чудовий помічник у прибиранні. Він допомагає блискавично позбутися навіть стійких плям та забруднень на кухні.

Отже, тепер замість купувати нову дошку, скористайтеся цим дивовижним способом. За допомогою лимону ви легко надасте їй охайного вигляду!

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