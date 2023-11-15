Як очистити подушку без прання: простий лайфхак
Не завжди зміна постільної білизни приносить свіжість у кімнату, і часто причина – природне забруднення подушок. Жовті плями, які можуть з'явитися після сну, часто пов'язані з роботою сальних залоз на нашій шкірі.
Портал Express пропонує простий і ефективний спосіб позбавитися жовтих плям на подушці без необхідності відправляти їх у хімчистку. Вам знадобляться всього три засоби, які, ймовірно, вже є у вашій кухні.
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Інгредієнти:
- Звичайна харчова сода – 3 столові ложки
- Розчин перекису водню з аптеки – 1 чашка
- Будь-який мийний засіб для посуду – кілька крапель
Інструкції:
- Змішайте соду, розчин перекису водню та кілька крапель мийного засобу.
- Переконайтеся, що сода повністю розчинилася в суміші.
- Перелийте отриману суміш у пульверизатор.
Перед використанням переконайтеся, що суміш рівномірно розпилюється, і що сода не забиває розпилювач.
Розпиліть отриману суміш на поверхню подушки, особливо в областях з невеликими забрудненнями. Для виражених плям обробіть їх прямо, промочуючи в розчині. Залиште протягом 15-20 хвилин, потім видаліть залишки суміші вологою губкою та дайте подушці висохнути.
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