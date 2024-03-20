Як очистити килим від плям: лайфхак з квашеною капустою

Підтримувати чистоту килима – справа непроста. Він дуже швидко піддається забрудненню, проте очистити його не так вже й легко. Пилосос допомагає позбутися пилу, але для видалення плям потрібно застосовувати інші засоби. Якщо немає можливості скористатися послугами професійної хімчистки килимів, доведеться звернутися до домашніх засобів. Однак, як і у випадку з усуненням вм'ятин на килимі, вони можуть виявитися не менш ефективними. Про це пише Геніальне.

Одним із дієвих способів очищення килима є використання квашеної капусти.

Чим відчистити килим

Для видалення стійких забруднень з килима спробуйте кухонну сіль. Просто втріть її у плями та залиште на 10-20 хвилин. Після цього часу ви зможете пропилососити килим, і сіль має видалити більшу частину бруду з волокон. Замість солі можна використати соду. Вона не лише очистить килим, а й допоможе позбутися неприємного запаху пилу. Такий спосіб чищення килима є безпечним та екологічним.

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Також можна скористатися лайфхаком із застосуванням квашеної капусти, радить Genialne. Важливо використовувати саме квашену, а не кислу капусту.

Спочатку зволожте килим і дайте волозі трохи вбратися. Відіжміть зайвий сік із капусти й натріть нею килим. Залиште засіб на 20 хвилин, а потім видаліть капусту за допомогою щітки. Кислота, що міститься у капустяному соку, розчинить бруд і видалить плями, і килим знову виглядатиме охайним та чистим.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити килим.

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