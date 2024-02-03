Як очистити губку для посуду від жиру: економний лайфхак

Як відмити губку для посуду від жиру

Губки для посуду – це незамінний помічник на кухні. Але з часом вони забруднюються, втрачають свою форму і стають неприємними на дотик. Не поспішайте викидати стару губку! Її можна легко відмити і використовувати ще довгий час.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете підтримувати чистоту на кухні і захистити себе від шкідливих бактерій, пише УНІАН.

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Ось два простих способи, як це зробити:

1. Сіль

Візьміть глибоку ємність, налийте в неї 2 склянки гарячої води і додайте 2 столові ложки солі. Опустіть в розчин брудну губку і залиште на ніч. Вранці ретельно прополощіть її під проточною водою.

2. Відбілювач

Якщо у вас є білизна або будь-який інший відбілювач, можете використовувати його для очищення губки. Розчиніть 1 стакан відбілюючого засобу в 4 л гарячої води. Залиште губку в цьому розчині на 10-15 хвилин, а потім ретельно виперіть її в чистій воді.

Пам'ятайте:

Не використовуйте для очищення губок агресивні хімічні речовини.

Регулярно міняйте губки для посуду, навіть якщо вам здається, що вони чисті.

Не використовуйте одну губку для миття посуду та сантехніки.

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