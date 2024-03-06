Як обрізати абрикос після зими, щоб отримати багатий врожай

Як обрізати абрикосові дерева на початку весни

Хочете, щоб ваш абрикос радував вас щедрими плодами? Тоді важливо правильно його обрізати! Обрізка плодових дерев – важлива частина під час вирощування нового врожаю.

Дотримуючись цих порад з сайту noviydoctor, ви зможете правильно обрізати абрикос і отримати багатий врожай смачних плодів.

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Чому обрізка так важлива?

Зберігає енергію рослини.

Спрямовує ріст на нові бруньки та плодоніжки.

Підвищує цвітіння та плодоношення.

Створює відкриту крону для кращого проникнення світла та повітря.

Коли обрізати абрикос?

Найкращий час для обрізки – рання весна, до початку цвітіння (з березня до квітня).

Як правильно обрізати абрикос?

Видаліть всі мертві, сухі та пошкоджені гілки. Виберіть одну сильну вертикальну гілку як центральний лідер. Обріжте конкуруючі гілки, особливо ті, що ростуть вертикально вгору. Сформуйте відкриту крону: Видаляйте гілки, які ростуть в середині крони або вниз.

Видаляйте гілки, які конкурують за простір та світло. Обріжте гілки з пухирцями бруньок до здорового зрубу. Не обрізайте гілки, які можуть бути вражені весняними морозами.

Важливо!

Різні сорти абрикосів можуть мати різні потреби в обрізці.

Завжди дотримуйтесь загальних принципів обрізки та враховуйте особливості вашого дерева.

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