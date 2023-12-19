Як виявити, що людина бреше: на які ознаки звернути увагу

Як зрозуміти, коли людина бреше

Брехня – це поширена негативна звичка, яка може завдати шкоди стосункам та репутації людини. Існує ряд ознак, які можуть допомогти розпізнати брехуна.

Звичайно, не всі ці ознаки обов'язково свідчать про те, що людина бреше. Однак якщо ви помітили у співрозмовника кілька з них, то це може бути підставою для підозри, пише УНІАН.

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Однією з найбільш очевидних ознак брехні є непослідовність поведінки. Наприклад, людина може по-різному описувати одну й ту саму історію, або уникати прямого відповіді на питання.

Брехуни часто намагаються переконати співрозмовника у своїй правді, тому вони можуть надавати занадто багато деталей у своїй розповіді. Ці деталі можуть бути дуже конкретними, але вони часто не мають сенсу або не відповідають ситуації.

Багато людей, які брешуть, уникають контакту з очима співрозмовника. Це відбувається тому, що вони відчувають себе некомфортно або соромляться брехати.

Брехня може викликати у людини стрес, що може проявлятися у вигляді невідповідності між словами та емоціями. Наприклад, людина може розповідати історію з посмішкою, але її очі не будуть "посміхатися".

Брехня може викликати у людини фізичні ознаки стресу, такі як підвищене потовиділення, тремтіння рук або зміна кольору обличчя.

Голос може також видати брехуна. Наприклад, голос може раптово стати голоснішим, тон може змінитися, або людина може почати говорити швидше.

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