Як обманюють в ТЦК під час оформлення відстрочки: адвокат звертає вашу увагу

Як можуть обдурити ТЦК при видачі відстрочки

Адвокат Роман Сімутін розповів про схему, яку використовують деякі військкомати, щоб обманювати чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Про це пишуть Патріоти України. Ця стаття не є юридичною консультацією. Якщо ви маєте питання щодо мобілізації, рекомендується звернутися до юриста.

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Схема обману:

Чоловік приходить до ТЦК та СП, щоб оформити відстрочку. Він надає всі необхідні документи та заповнює бланк заяви. У бланку відсутні два важливі пункти: перелік наданих документів та зазначення, що чоловік не відмовляється з'явитися до ТЦК повторно. Чоловікові пропонують два варіанти: Підписати повістку про мобілізацію. Це означає, що він добровільно погоджується на мобілізацію.

Це означає, що він добровільно погоджується на мобілізацію. Відмовитися від повістки і не отримати відстрочку.

Чому це обман?

Чоловіки, які мають право на відстрочку, не зобов'язані підписувати повістку про мобілізацію.

Відсутність двох пунктів у бланку заяви унеможливлює для чоловіка довести свою правоту в майбутньому.

унеможливлює для чоловіка довести свою правоту в майбутньому. Військкомати шантажують чоловіків, кажучи, що якщо вони не підпишуть повістку, то не отримають відстрочку.

Що робити, якщо ви потрапили в цю ситуацію?

Поясніть, що ви не відмовляєтеся з'явитися до ТЦК повторно, але вимагаєте повістку про поновлення облікових даних.

Не підписуйте повістку про мобілізацію.

Зверніться за допомогою до юриста.

Ви маєте право на відстрочку, якщо у вас є законні підстави.

Вас не можуть змусити мобілізуватися, якщо ви не хочете цього.

Не бійтеся захищати свої права.

Додаткові джерела:

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Гаряча лінія Міністерства оборони України: 0800 507 028

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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