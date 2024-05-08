Як полегшити симптоми алергії

Любі алергіки. Як і щороку, нагадаю. Додайте якісь стабілізатори мембран тучних клітин.

Наприклад, кверцетин. До 1,5-2 г на добу. Має накопичувальний ефект кілька тижнів, а не сос. По ряду досліджень може знижувати навіть титри IgE.

Рутин ще.

Вітамін С. Ой там різні форми, іноді до спреіїв. До 1 г не натще.

Ферменти бромелайн та папаїн. Натще 2-3 рази на добу.

Олія насіння чорного кмину (там тимохінон, є багато досліджень), 500 мг 3 рази на день.

В6 (щоб всім більш-менш працювало, в формі піроксидаль-5-фосфат, на банці вказано)

SAM-e та (я дуже вибачаюсь, але ж хочеться полегше пережити?) безмолочний раціон. Від вершків до сиру, крем-сиру та витриманих. Все повністю на час загострення.

Але БАД самопризначенням - обережно, особливо щодо високих доз. Проходять через систему цитохром Р450, щоб не отримали побічну дію. Не нашкодили. Я відмітила мої пріоритетні.

Не налягайте на їжу з гістаміном:

Алко

Ферментація - від йогурту до капуст

Сухофрукти

Пасльонові (свіжі томат перець баклажан)

Авокадо

Ковбаси/сосиски

Сіфуд

Витримані сири

Банан, полуниця(

Іноді тригерним є кофеїн та шоколад - знижуйте

Якщо до шкт питання, то пшениця також не буде допомагати

Консервовані риба, овочі

Кверцетин є в їжі, але дуже мало. Багато тільки в каперсах) малі дози - цибуля, журавлина, спаржа, лохина, червоні яблука (в шкірці), сира броколі та трохи в якісних зелених чаях.