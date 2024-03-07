Як образа впливає на здоров'я

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Наші думки та ставлення до себе та навколишнього світу-формують наше здоров'я та якість нашого життя. Від цього найчастіше бувають і багато хвороб, тому що некоректні думки — це ті ж страхи, почуття та емоції: злість, ненависть, гординя, ревнощі, почуття провини, розпач і невдоволення, але лише концентровані та негативні, а тому дуже небезпечні. Одна лише думка "мене не люблять" може стати винуватцем різних хвороб, тому що цей страх блокує основне джерело життєвої енергії.

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Если человек не чувствует и не проявляет любви, его иммунитет очень сильно ослабевает — возникают различные проблемы и конфликты с людьми. Страх "меня не любят" возникает еще в детстве. Так, например, когда женщина беременна, но сомневается, хочет ли она родить ребенка, это сказывается потом на родившемся ребенке.

Люди болеют из-за собственных страхов, ведь испуганный человек всю жизнь концентрирует свои страхи, превращая маленькую обиду в большую разрушительную злобу в первую очередь для себя и своего рода.

Любая обида и негативная эмоция деформирует энергетическое поле человека, которое проявляет себя через болезни в теле. Иногда обида настолько захватывает внутреннее пространство человека, что он становится вообще не способным воспринимать мир хоть с какой-нибудь другой позиции, кроме как поделив его на "обидчиков" и "нормальных людей". Он как будто лелеет свою боль, не в силах расстаться с ней. Обиженный Ребенок в недрах психики вырастает до огромных размеров, заслоняя собой другие аспекты жизни.

Когда мы были детьми, кто-то нанес нам обиду. Обида, как было сказано выше, – это смесь злости, которую нельзя выразить открыто, и бессилия. Ощущение бессилия, невозможности постоять за себя, защитить свои границы, психологически ставят нас в позицию Жертвы. Чем больше бессилия в жизни человека, тем больше он – Жертва. А Жертва, как известно, "притягивает" насилие – физическое и эмоциональное. Можно сказать, что обида – это признак того, что в сферах, связанных с нею, человек является Жертвой. Это бесконечный круг – Жертва притягивает насилие, обижается, и вновь чувствует себя беспомощной и создает почву для нового насилия. Как я уже говорила, большинство наших обид родом из детства. (К этому не относятся оскорбления, побои, какие либо действия угрожающие вам и вашему здоровью).

Если мы говорим про большинство коммуникационных обид-то они из детской позиции.

Мы научаемся с детства благодаря обиде получать то, что нам нужно: внимание, интерес к нам, любовь, какие-либо хотелки, защиту, выигрышную позицию.

Этот механизм так хорошо встраивается, что мы его применяем и во взрослом возрасте. Чем лучше в детстве нам удавалось через обиду получить то, что нам нужно, в чем была потребность, тем чаще, во взрослом возрасте, мы будем обижаться. Поэтому у обиды всегда есть вторичная выгода. Навязать чувство вины "обидчику", тогда мы хорошие, а он плохой. Чтобы он стал удобный.

Манипуляция, чтобы получить то, что хочется, удовлетворить скрытые психологические потребности. Например обижаясь на мужа, жена, рассказывая друзьям и родственникам какой он плохой, получает поддержку, жалость. А от мужа любовь и внимание, поскольку он делает что-то чтобы его простили. И в точности наоборот.

Муж, обидевшись на жену, может какое-то время просто побыть один, порыбачить в тишине и отдохнуть от контроля жены, тайминга, обязательств. Либо провести легально день с друзьями.

Таких примеров множество, у каждого будет свой. Поэтому только вы сами можете заглянуть внутрь себя и спросить, а какая вторичная выгода вашей обиды?