Як забезпечити собі фінансовий достаток: Чому за повір'ями віник слід ставити мітлою догори

Чому віник треба ставити мітлою вгору

Давні наші предки вірили в силу прикмет та забобонів, пов'язаних з будівництвом та побутом. Ми розглянемо найпопулярніші серед них.

Про це пише сайт Meta. В давнину вірогідності прикмет та забобонів повністю домінували над життям, а їх спадщина віддзеркалює віру та переконання наших предків.

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Обрання Місця для Будівництва: Важливо розпочинати будівництво на тому місці, яке вибере для відпочинку худоба чи де розташований мурашник. Це вірили, має призвести до благополуччя у господарства. Паперова Купюра Під Першу Цеглу: Закладення паперової купюри під першу цеглу новозбудованої хати обіцяло стабільність та достаток для майбутніх власників. Отвір в Кутку Даху: Було поширеною вірою, що маленький отвір в кутку даху виведе всі сварки та нещастя, забезпечуючи гармонію вдома. Магія Порогу: Поріг вважався священним та містичним місцем у домі. Символ межі та захисту від злих духів. Люди вірять, що стояти на порозі небезпечно, а через нього не можна вітатися, передавати речі, оскільки це може привести до невдач. Амулети на Дверях: Для захисту від духів на дверях робили хрест, вішали підкову, вишивали рушник та ставили перехрещений пучок засушених трав. Вікна та Виходи для Душ: Вікна вважалися місцем, через яке душа може вибратися після смерті. Підвіконня ставили з водою та свічками для допомоги дусі покійного протягом сорока днів. Заборона через Вікно: Вірили, що після 40 днів душі мертвих можуть залишитися біля вікон. Заборонено було плювати чи викидати щось через вікно, щоб не привертати біду. Виносити Сміття та Замітати Підлогу ввечері: Заборонено було виносити сміття чи замітати підлогу ввечері, оскільки це призводило до бідності. Мітли як Символ Достатку: Мітлу ставили догори, щоб в домі завжди було достаток. Вірили, що кілька мітель принесе більше багатства.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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