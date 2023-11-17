Як носити ультрамодні уггі-сабо: стилісти показали 5 ефектних ідей

В цьому сезоні модні уггі-сабо, які нагадують затишні капці. Це взуття вдається поєднувати не лише зі спортивними костюмами, як раніше, але й носити їх із джинсами, жакетами, спідницями та кардиганами.

Про це пише Радіотрек.

Цей варіант взуття чудово підходить для зими, особливо якщо снігу немає або ви переміщаєтеся на автомобілі.

Ефектно комбінуйте Ugg Tazz з теплими светрами та пуховиками, або вдягайте їх із довгими спідницями та пальтами.

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А щоб побачити, як це вдається модним леді, подивіться на їхні стильні образи на фотографіях:

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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