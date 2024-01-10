Як носити худі у цьому сезоні: стильні образи на осінь-2024

У холодну пору року важливо почуватися комфортно, не жертвуючи при цьому стилем. Якщо ви ще не придбали тепле худі, зараз саме час про це подумати. Про це пише РБК.

Худі + джинсова максі-спідниця + ботфорти + сумка-кросбоді

Замість звичного поєднання худі зі спортивними штанами, спробуйте більш оригінальний образ: одягніть худі з капюшоном, довгу джинсову спідницю та ботфорти. Доповніть лук сумкою-кросбоді для сучасного та стильного вигляду.

Стильні луки з худі. Джерело: Instagram Стильні луки з худі. Джерело: Instagram

Худі + об'ємна спідниця + туфлі на шпильці

Худі може стати основою вишуканого образу! Для яскравого акценту оберіть худі насиченого кольору, наприклад, жовтого, та поєднайте його з пишною спідницею. Завершіть лук мініатюрною сумочкою та елегантними туфлями на високій шпильці з гострим носком.

Стильні луки з худі. Джерело: Instagram Стильні луки з худі. Джерело: Instagram

Сіре худі + плісирована міні-спідниця + лофери + шкарпетки

Ще один стильний варіант з короткою спідницею: комбінуйте сіре худі з капюшоном, плісировану міні-спідницю, білі шкарпетки та класичні лофери. Маленька сумочка додасть елегантності, а в прохолодні дні накиньте пальто для тепла.

Стильні луки з худі. Джерело: Instagram Стильні луки з худі. Джерело: Instagram

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Худі + шкіряний жилет + спідниця міді + мокасини

Для прихильників total black: спробуйте поєднати худі зі спідницею середньої довжини та мокасинами. Додайте oversize шкіряний жилет з цікавими застібками для створення стильного образу.

Стильні луки з худі. Джерело: Instagram Стильні луки з худі. Джерело: Instagram

Яскраве худі + шкіряний тренч + широкі джинси + туфлі

Для модного багатошарового осіннього луку-2024 обирайте широкі джинси, тепле худі яскравого відтінку та шкіряний тренч. Завершіть стильний образ туфлями з гострим носком та клатчем, щоб привернути увагу.

Стильні луки з худі. Джерело: Instagram Стильні луки з худі. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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