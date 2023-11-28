Як не можна готувати на антипригарній сковороді: дієві поради

Антипригарна сковорода доволі зручна для приготування різномасних страв. Її зручність полягає в тому, що вона запобігає прилипанню їжі до поверхні.

Однак цей універсальний посуд має свої обмеження. Зокрема, деякі страви на ній готувати не можна. Якщо ви будете дотримуватися цих правил, ваші антипригарні сковорідки прослужать вам довго і будуть працювати так само добре, як і в день покупки.

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Наприклад, антипригарні сковорідки не виносять високі температури. Максимальна температура для антипригарних сковорідок становить зазвичай 200-220 градусів за Цельсієм. Якщо ви будете використовувати сковорідку при вищих температурах, покриття може пошкодитися.

Ніколи не залишайте сковорідку з антипригарним покриттям порожньою на вогні. Це також може пошкодити покриття.

Є низка продуктів, які не слід готувати на антипригарних сковорідках:

Кислі інгредієнти можуть розщепити покриття сковорідки – цитрусові, помідори, оцет, томатна паста.

М’ясо, яке потрібно готувати при високій температурі, наприклад, стейки, шніцелі тощо. Для приготування такого м’яса краще використовувати сковорідку з товстим дном, яка може витримувати високі температури.

Соуси, які можуть карамелізуватися та прилипати до сковорідки.

Існують також певні заборони щодо догляду за антипригарними сковорідками. Зокрема, після кожного використання треба мити сковорідку теплою водою з м’якою губкою і миючим засобом, призначеним для посуду з антипригарним покриттям.

Не використовуйте абразивні миючі засоби або металеві скребки, які можуть пошкодити покриття.

Також не мийте сковорідку в посудомийній машині.

Нагадаємо, ми вже писали про п'ять дієвих способів, щоб до сковорідки нічого не прилипало.

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