Як нейтралізувати неприємний запах у мікрохвильовці: лайфхак

Хто б міг подумати, що звичайний апельсин може стати вашим вірним союзником на кухні? Завдяки цьому цитрусовому ви не лише приготуєте апетитний домашній мармелад, але й легко очистите мікрохвильову піч, а також отримаєте максимум користі від самого фрукта. Крім очищення мікрохвильовка набуде приємного аромату. Про це пише Telegraf.

Секрет криється в мікрохвильовій печі.

Очищення мікрохвильовки: Зробіть кілька глибоких проколів у шкірці апельсина, помістіть його в мікрохвильовку на 30 секунд. Цей простий трюк нейтралізує неприємні запахи та полегшує видалення застарілого бруду. Додайте трохи апельсинового соку в склянку з водою і розігрійте на 1-2 хвилини, щоб підсилити ефект.

Легке видавлення соку: Розігрійте апельсин в мікрохвильовці протягом 15-20 секунд. Проколи в шкірці допоможуть зберегти цілісність фрукта, а м'якоть стане більш податливою, дозволяючи легко отримати максимум соку.

Легке очищення: Після розігрівання апельсина шкірка легко відходить,звільняючи м'якоть без зайвих зусиль.

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Пам'ятайте:

Проколи в апельсині: Обов'язково зробіть кілька глибоких проколів у шкірці, щоб запобігти вибуху фрукта в мікрохвильовці.

Зміна смаку: Розігрів може трохи змінити смак апельсина, тому враховуйте це, якщо плануєте використовувати його в кулінарних цілях.

Нагадаємо, ми вже писали, як мікрохвильовка може спростити роботу на кухні.

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