Як нейтралізувати неприємний запах із взуття: дієвий лайфхак

Холодна пора року часто стає випробуванням для взуття через інтенсивне потовиділення ніг. Як наслідок, у зимовому чи весняному взутті може з'явитися неприємний запах. Позбутися його допоможуть звичайні харчові продукти.

Для відновлення свіжості взуття та усунення небажаних ароматів ідеально підійдуть активоване вугілля або яблучний оцет. Про це пише Телеграф.

Активоване вугілля

Візьміть кілька таблеток активованого вугілля та розділіть на невеликі порції. Розмістіть їх усередині взуття та залиште на ніч. Можна викласти порції безпосередньо у взуття або помістити в маленькі мішечки. Такий спосіб допоможе вивести неприємні запахи та відновити свіжість взуття.

Яблучний оцет

Змішайте яблучний оцет з водою у співвідношенні 1:1 та змочіть у розчині декілька шматків газети або тканини так, щоб вони були вологими, але не мокрими. Потім обережно протріть внутрішню частину взуття, уникаючи пошкодження матеріалу.

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Залиште оброблене взуття на кілька годин або навіть на всю ніч. Яблучний оцет не лише видалить неприємні запахи, а й знищить бактерії, що їх спричиняють.

Завдяки цим простим і доступним методам ви зможете швидко позбутися неприємного запаху у зимовому чи весняному взутті, відновивши його свіжість та комфорт під час носіння.

Нагадаємо, ми вже писали, як вибрати дитяче взуття.

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