Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи

Настає весна, і разом з нею з'являються й небезпечні комахи – кліщі. Ці маленькі, але шкідливі істоти можуть не лише боляче кусатися, але й переносити серйозні захворювання. Про це повідомляє Майстерня Садівника.

Як захистити себе та свою ділянку від кліщів?

Народні засоби відлякування кліщів:

Рослини з сильним запахом: розмарин, полин, часник. Їх можна висадити по периметру ділянки або використовувати ефірні олії цих рослин.

розмарин, полин, часник. Їх можна висадити по периметру ділянки або використовувати ефірні олії цих рослин. Бархатці: ці квіти не лише красиві, але й мають відлякувати кліщів.

ці квіти не лише красиві, але й мають відлякувати кліщів. Чистотіл: його сік можна використовувати для обробки одягу та відкритих ділянок шкіри.

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Як виявити кліщів на ділянці:

Візьміть білу тканину, прив'яжіть її до палиці та проведіть по траві. Кліщі, які зачепляться за тканину, стануть помітними.

прив'яжіть її до палиці та проведіть по траві. Кліщі, які зачепляться за тканину, стануть помітними. Оглядайте домашніх тварин після прогулянок.

Коли не можна обробляти ділянку від кліщів:

Під час дощу або сильного вітру.

Після обробок хімікатами не рекомендується поливати газон.

За місяць до дозрівання ягід та овочів на городі.

Як правильно обробляти ділянку від кліщів:

Використовуйте спеціальні акарицидні препарати .

. Обробляйте не лише траву, але й все, що вище 1,5 метра: дерева, кущі, пороги, вхідні двері.

дерева, кущі, пороги, вхідні двері. Обробляйте всю ділянку одночасно.

Дотримуйтесь інструкції виробника препарату.

Пам'ятайте:

Проводьте профілактику укусів кліщів: одягайтеся закрито, використовуйте репеленти.

одягайтеся закрито, використовуйте репеленти. Регулярно оглядайте себе та своїх близьких на наявність кліщів.

на наявність кліщів. У разі укусу кліща негайно зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутись кліщів на городі.

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