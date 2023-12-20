Як не замерзнути взимку на вулиці: прості поради
Зима – це пора року, коли ризик обмороження особливо високий. Особливо це стосується людей, які часто перебувають на вулиці, наприклад, спортсменів, працівників сфери обслуговування, дітей і людей похилого віку.
Обмороження – це ушкодження тканин, викликане тривалим впливом холоду. Воно може призвести до втрати чутливості, почервоніння, опухання, а в деяких випадках – навіть до некрозу тканин, пише Телеграф.
Читайте також: Експерт з опалення назвав оптимальну температуру для підтримки тепла вдома
Щоб уникнути обмороження, важливо дотримуватися простих правил безпеки.
Ось кілька порад, які допоможуть вам захиститися від обмороження взимку:
- Одягайтеся тепло. Одяг повинен бути вільним, щоб не перешкоджати кровообігу. Краще одягати кілька шарів одягу, ніж один товстий.
- Не забувайте про головний убір. Голова – це одна з найбільших областей тепловіддачі, тому головний убір дуже важливий.
- Захищайте обличчя і руки. Носіть шарф, рукавички або рукавиці.
- Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь розширює судини, що може призвести до переохолодження організму.
- Не виходьте на вулицю в мороз без необхідності. Якщо ви все ж таки збираєтеся вийти, не затримуйтесь довго.
Якщо ви все ж таки переохолодилися, важливо негайно вжити заходів, щоб зігрітися. Ось кілька методів швидкого обігріву:
- Рухайтесь. Активні рухи допоможуть вам зігрітися.
- Погрійтеся у теплій воді. Постійна температура води повинна бути близько 40 градусів за Цельсієм.
- Випийте гарячий чай або каву. Гарячі напої допоможуть зігріти організм зсередини.
- Нанесіть на обличчя і руки теплі компреси.
Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам захиститися від обмороження:
- Перед виходом на вулицю перевірте прогноз погоди. Якщо очікується мороз, підготуйтеся до цього заздалегідь.
- Прислухайтеся до свого організму. Якщо ви відчуваєте, що починаєте мерзнути, негайно поверніться в тепле приміщення.
- Якщо ви виявили у себе ознаки обмороження, негайно зверніться за медичною допомогою.
Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!