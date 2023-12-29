Як не змерзнути взимку на вулиці: 7 дієвих лайфхаків

У холодну пору року важливо захистити себе від переохолодження та обмороження. Для цього можна скористатися простими, але ефективними порадами.

Про це пише Telegraf.

Що робити перед виходом на вулицю

Поїжте калорійну їжу. Це дасть організму енергію для зігрівання.

Не пийте алкогольні напої. Вони можуть сповільнити кровообіг і призвести до переохолодження.

Не куріть. Куріння також порушує кровообіг.

Одягніться за погодою. Зверніть увагу на те, щоб одяг був теплим і щільно прилягав до тіла. Не забудьте про головний убір, шарф і рукавиці.

Виберіть тепле та зручне взуття. Воно не повинно бути тісним, щоб не порушувати кровообіг.

Відмовтеся від металевих прикрас.Вони швидко остигають і можуть призвести до обмороження шкіри.

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Що робити на вулиці

Не виходьте на вулицю відразу після сну. Дайте організму час прокинутися та адаптуватися до холоду.

Не перебувайте на вулиці занадто довго. Якщо ви відчуваєте, що починаєте замерзати, знайдіть місце, де можна зігрітися.

Дихайте носом. Це допоможе зігріти повітря, яке потрапляє в організм.

Періодично перевіряйте стан шкіри.Якщо ви помітили, що якась ділянка шкіри стала блідою або синюшною, це може бути ознакою обмороження. Негайно знайдіть тепле місце.

Нагадаємо, ми вже писали, як не замерзнути взимку, коли вимикають опалення.

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