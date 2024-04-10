Як не дати шашлику згоріти: лайфхак з сіллю

Приготування шашлику на відкритому вогні може здатися складним завданням, адже м'ясо легко підгоріти. Тому багато хто з нас боъться зіпсувати його.

Але не хвилюйтеся! Існує простий лайфхак, який допоможе вам вберегти ваш шашлик. Про це пише Shuba.

Вам знадобиться:

100-150 грамів крупної солі

Інструкція:

Коли вугілля прогорить і буде готове до використання, візьміть жменю солі. Посипте сіль на вугілля. Сіль розподілить температуру вогню рівномірно, не даючи м'ясу підгоріти.

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Важливо:

Коли кидаєте сіль на вугілля, відійдіть на безпечну відстань, адже вона може тріскатися та відлітати протягом перших секунд.

Переваги цього методу:

Простота використання

Доступність

Ефективність

Завдяки цьому лайфхаку ви зможете приготувати ідеальний шашлик з рівномірно просмаженим м'ясом без підгорання.

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