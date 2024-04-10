Як не дати шашлику згоріти: лайфхак з сіллю
Як не дати шашлику згоріти: лайфхак з сіллю
Приготування шашлику на відкритому вогні може здатися складним завданням, адже м'ясо легко підгоріти. Тому багато хто з нас боъться зіпсувати його.
Але не хвилюйтеся! Існує простий лайфхак, який допоможе вам вберегти ваш шашлик. Про це пише Shuba.
Вам знадобиться:
- 100-150 грамів крупної солі
Інструкція:
- Коли вугілля прогорить і буде готове до використання, візьміть жменю солі.
- Посипте сіль на вугілля.
- Сіль розподілить температуру вогню рівномірно, не даючи м'ясу підгоріти.
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Важливо:
- Коли кидаєте сіль на вугілля, відійдіть на безпечну відстань, адже вона може тріскатися та відлітати протягом перших секунд.
Переваги цього методу:
- Простота використання
- Доступність
- Ефективність
Завдяки цьому лайфхаку ви зможете приготувати ідеальний шашлик з рівномірно просмаженим м'ясом без підгорання.
Нагадаємо, ми вже писали, який маринад для шашлика зробить його соковитим і м’яким.
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