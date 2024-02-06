Як навчити дитину робити вибір: поради, що допоможуть розвити навички

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Як навчити дитину робити вибір? Якщо до цього моменту все за дитину обирали ви, не чекайте усвідомлених рішень швидко.

Кілька порад щодо того, як розвинути навичку робити вибір:

маленькі вибори щодня. Ввечері запропонуйте кілька книжок, з яких дитина може обрати, яку саме читати на ніч. Наступного разу дайте можливість обрати, що купити в магазині - солодощі до чаю або іграшку. Поступово розширюйте кількість та перелік виборів та переходьте від обмеженої кількості варіантів до повної свободи.