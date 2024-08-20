Як намалювати ідеальні стрілки власницям навислих повік

Малювання стрілок – це мистецтво, яке під силу освоїти кожній жінці. Вони додають погляду виразності, роблять його більш драматичним або, навпаки, романтичним. Все залежить від обраної форми та товщини стрілки. Розглянемо докладніше, як намалювати стрілки різними засобами і які нюанси варто враховувати. Про це пише ТСН.

Вибір засобу для створення стрілок

Олівець: Ідеальний для початківців, дозволяє створювати тонкі, природні лінії.

Ідеальний для початківців, дозволяє створювати тонкі, природні лінії. Підводка: Забезпечує більш насичений колір і чітку лінію. Буває рідкою, гелевою, фломастерною.

Забезпечує більш насичений колір і чітку лінію. Буває рідкою, гелевою, фломастерною. Лайнер: Зазвичай використовується для створення більш товстих і виразних стрілок.

Зазвичай використовується для створення більш товстих і виразних стрілок. Тіні: Дозволяють створювати розтушовані, димчасті стрілки.

Підготовка повік

Перед тим, як приступити до малювання стрілок, необхідно підготувати повіки:

Очистіть шкіру: Видаліть весь макіяж і забруднення.

Видаліть весь макіяж і забруднення. Нанесіть базу під тіні: Це допоможе стрілкам триматися довше.

Це допоможе стрілкам триматися довше. Зафіксуйте повіки пудрою: Це запобіжить розмазуванню макіяжу.

Покрокова інструкція для різних засобів

Олівець:

Профарбуйте простір між віями.

Проведіть тонку лінію від зовнішнього кута ока до внутрішнього.

Для більш виразного погляду, потовстіть лінію посередині століття.

Підводка:

Нанесіть тонку лінію вздовж лінії росту вій, починаючи від внутрішнього куточка ока.

Поступово потовщуйте лінію до зовнішнього куточка.

Підніміть кінчик стрілки вгору, щоб візуально збільшити очі.

Тіні:

Наберіть тіні на скошений пензель і проведіть лінію вздовж лінії росту вій.

Розтушуйте лінію для більш м'якого ефекту.

Поради для створення ідеальних стрілок

Симетричність: Пам'ятайте, що стрілки повинні бути симетричними на обох очах.

Пам'ятайте, що стрілки повинні бути симетричними на обох очах. Товщина: Товщина стрілки залежить від форми ваших очей і бажаного ефекту.

Товщина стрілки залежить від форми ваших очей і бажаного ефекту. Форма: Експериментуйте з різними формами стрілок: класична, "кішка", "крило".

Експериментуйте з різними формами стрілок: класична, "кішка", "крило". Якість косметики: Використовуйте якісну косметику, щоб стрілки трималися довше і не розмазувалися.

Використовуйте якісну косметику, щоб стрілки трималися довше і не розмазувалися. Тренування: Не засмучуйтесь, якщо з першого разу не вийде ідеально. З кожним разом у вас буде виходити все краще.

Особливості малювання стрілок на різних формах очей

Круглі очі: Візуально подовжують зовнішній куточок ока.

Візуально подовжують зовнішній куточок ока. Мигдалеподібні очі: Можна експериментувати з різними формами стрілок.

Можна експериментувати з різними формами стрілок. Опущені куточки очей: Піднімайте зовнішній куточок стрілки вгору.

Піднімайте зовнішній куточок стрілки вгору. Близько посаджені очі: Проводьте лінію від середини століття до зовнішнього куточка.

Проводьте лінію від середини століття до зовнішнього куточка. Широко посаджені очі: Проводьте лінію від внутрішнього куточка ока до зовнішнього.

Поширені помилки при малюванні стрілок

Нерівна лінія: Спробуйте малювати стрілки короткими штрихами.

Спробуйте малювати стрілки короткими штрихами. Розмазування: Використовуйте базу під тіні і пудру для фіксації макіяжу.

Використовуйте базу під тіні і пудру для фіксації макіяжу. Асиметрія: Ретельно перевіряйте симетричність стрілок.

Малювання стрілок – це творчий процес, який вимагає практики і терпіння. Не бійтеся експериментувати з різними формами і кольорами. Головне – знайти свій ідеальний варіант і насолоджуватися результатом!

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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