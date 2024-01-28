Як нарізати цибулю без сліз: професіонали радять використати холод

Цибуля смачний і корисний інгредієнт, який часто використовується в кулінарії. Однак нарізати її доволі неприємно через те, що потім починають сльозитися очі.

Цибулеві рослини мають захисний механізм, який активується при пошкодженні тканин. Цей механізм запускається ферментами, які знаходяться в клітинах, ферменти руйнують певні молекули, зокрема амінокислоти. При пошкодженні тканин вони вступають у взаємодію, запускаючи захисну реакцію.

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Під час цієї реакції відбуваються хімічні реакції, в результаті яких утворюються сполуки сірки. Атоми сірки містяться в амінокислотах, які знаходяться в цибулі. При руйнуванні клітин вони починають реагувати з ферментами, утворюючи інсектициди. Це і викликає сльозотечу під час нарізання цибулі.

Як пише видання SantePlusMag, якщо помістити цибулю в морозильну камеру на 10 хвилин перед нарізанням, цей фермент буде частково інактивований, і ви зможете різати цибулю без сліз.

"Багато людей вважають, що заморозка знижує поживну цінність овочів. Однак дослідження показують, що заморозка цибулі не має суттєвого впливу на її поживні властивості. Насправді замороження цибулі може зробити її смачнішою", – кажуть експерти.

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Вони радять за раз нарізати стільки цибулі, скільки вам буде потрібно, для прикладу, упродовж тижня. Покладіть цибулини без лушпиння у морозилку на 10-15 хвилин. Потім дістаньте й наріжте.

Перекладіть у пакети із застібками та витисніть з них зайве повітря й закрийте. Покладіть у морозилку. Можуть підійти й герметичні контейнери. Цей контейнер також корисний для того, щоб ваша морозильна камера не просочувалася запахом цибулі.

Ріпчаста цибуля є популярним інгредієнтом у багатьох стравах, але як її почистити та нарізати без сліз. UAportal розповідає про 15 дієвих методів.

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