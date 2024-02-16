Як нарізати капусту за хвилину: вражаючий лайфхак

Капуста – один з найпопулярніших овочів в українській кухні. Вона використовується для приготування борщу, голубців, вареників, салатів та багатьох інших страв. Проте, шаткування капусти може бути доволі трудомістким процесом.

Про це пише Телеграф.

Існує декілька способів швидко та просто нашаткувати капусту:

Звичайний ніж:

Цей метод є найпростішим, але й найдовшим.

Щоб зробити процес трохи швидшим,можна використовувати гострий ніж з широким лезом.

Недоліком цього методу є те, що шматочки капусти можуть виходити різного розміру.

Терка для капусти:

Цей метод дозволяє швидко та легко нашаткувати капусту.

Існує два типи терок для капусти: з прямими лезами та з хвилеподібними лезами.

Терка з прямими лезами дає більш тонку нарізку, яка підходить для салатів.

Терка з хвилеподібними лезами дає більш товсту нарізку, яка підходить для гасіння та тушкування.

Блендер:

Цей метод є найшвидшим, але й найменш бажаним.

При подрібненні капусти в блендері з неї виділяється багато соку, що може зробити її водянистою.

Також, блендер може подрібнити капусту до стану пюре, що не завжди підходить для рецептів.

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Овочечистка:

Цей метод є доволі оригінальним та зручним.

За допомогою овочечистки можна швидко та легко нарізати капусту тонкою соломкою.

Цей метод підходить для приготування салатів та інших страв, де потрібна тонка нарізка капусти.

Кухонний комбайн:

Цей метод є найефективнішим, але й найдорожчим.

Кухонний комбайн дозволяє швидко та легко нашаткувати капусту будь-якого розміру.

Також, за допомогою комбайна можна подрібнити інші овочі та фрукти.

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