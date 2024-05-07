Як наносити макіяж на суху шкіру: поради візажистів
Суха шкіра потребує особливого догляду, адже вона схильна до лущення, подразнення та не завжди дружить з декоративною косметикою Експерти радять жінкам із таким типом шкіри кілька лайфхаків, які допоможуть зробити мейк бездоганним. Використовуйте ці поради і хай ваша шкіра сяє красою. Про це пише Оboz.
Підготуйте шкіру:
- Використовуйте зволожуючі сироватки, креми та спреї з гіалуроновою кислотою або гліцерином.
- Регулярно проводьте м'яке відлущування за допомогою хімічних пілінгів на основі молочної кислоти.
- Не забудьте про зволожуючий крем перед нанесенням макіяжу.
Відмовтеся від щільного тонального:
- Замість тонального крему з повним покриттям вибирайте легкі BB або CC-креми з зволожуючими компонентами.
- Для маскування проблемних ділянок використовуйте консилер.
Наносьте косметику правильно:
- Рухи мають бути легкими, в одному напрямку.
- Використовуйте кисті або спонж для макіяжу, вбиваючи косметику, а не розтираючи.
Уникайте сухих текстур:
- Пудра може підкреслити лущення. Її краще використовувати лише в Т-зоні та вибирати дрібнодисперсні засоби.
- Відмовтеся від матуючих пудр та хайлайтерів з блискітками, які візуально роблять шкіру більш тьмяною.
Фіксуйте макіяж спреєм:
- Спрей для обличчя допоможе закріпити макіяж, не пересушуючи шкіру.
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Додаткові поради:
- Вибирайте косметику з позначкою "для сухої шкіри".
- Зверніть увагу на склад: вітаміни E, A, F, пантенол, алантоїн - друзі сухої шкіри.
- Не використовуйте спиртовмісні тоніки та лосьйони.
- Пийте достатньо води.
- Захищайте шкіру від сонця.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.
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