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Суспільство

Як наносити макіяж на суху шкіру: поради візажистів

Ціхоцька Марія

Як наносити макіяж на суху шкіру: поради візажистів
Перед нанесенням макіяжу суху шкіру треба підготувати

Суха шкіра потребує особливого догляду, адже вона схильна до лущення, подразнення та не завжди дружить з декоративною косметикою Експерти радять жінкам із таким типом шкіри кілька лайфхаків, які допоможуть зробити мейк бездоганним. Використовуйте ці поради і хай ваша шкіра сяє красою. Про це пише Оboz.

Підготуйте шкіру:

  • Використовуйте зволожуючі сироватки, креми та спреї з гіалуроновою кислотою або гліцерином.
  • Регулярно проводьте м'яке відлущування за допомогою хімічних пілінгів на основі молочної кислоти.
  • Не забудьте про зволожуючий крем перед нанесенням макіяжу.

Відмовтеся від щільного тонального:

  • Замість тонального крему з повним покриттям вибирайте легкі BB або CC-креми з зволожуючими компонентами.
  • Для маскування проблемних ділянок використовуйте консилер.

Наносьте косметику правильно:

  • Рухи мають бути легкими, в одному напрямку.
  • Використовуйте кисті або спонж для макіяжу, вбиваючи косметику, а не розтираючи.

Уникайте сухих текстур:

  • Пудра може підкреслити лущення. Її краще використовувати лише в Т-зоні та вибирати дрібнодисперсні засоби.
  • Відмовтеся від матуючих пудр та хайлайтерів з блискітками, які візуально роблять шкіру більш тьмяною.

Фіксуйте макіяж спреєм:

  • Спрей для обличчя допоможе закріпити макіяж, не пересушуючи шкіру.

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Додаткові поради:

  • Вибирайте косметику з позначкою "для сухої шкіри".
  • Зверніть увагу на склад: вітаміни E, A, F, пантенол, алантоїн - друзі сухої шкіри.
  • Не використовуйте спиртовмісні тоніки та лосьйони.
  • Пийте достатньо води.
  • Захищайте шкіру від сонця.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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