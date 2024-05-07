Як наносити макіяж на суху шкіру: поради візажистів

Суха шкіра потребує особливого догляду, адже вона схильна до лущення, подразнення та не завжди дружить з декоративною косметикою Експерти радять жінкам із таким типом шкіри кілька лайфхаків, які допоможуть зробити мейк бездоганним. Використовуйте ці поради і хай ваша шкіра сяє красою. Про це пише Оboz.

Підготуйте шкіру:

Використовуйте зволожуючі сироватки, креми та спреї з гіалуроновою кислотою або гліцерином.

Регулярно проводьте м'яке відлущування за допомогою хімічних пілінгів на основі молочної кислоти.

Не забудьте про зволожуючий крем перед нанесенням макіяжу.

Відмовтеся від щільного тонального:

Замість тонального крему з повним покриттям вибирайте легкі BB або CC-креми з зволожуючими компонентами.

Для маскування проблемних ділянок використовуйте консилер.

Наносьте косметику правильно:

Рухи мають бути легкими, в одному напрямку.

Використовуйте кисті або спонж для макіяжу, вбиваючи косметику, а не розтираючи.

Уникайте сухих текстур:

Пудра може підкреслити лущення. Її краще використовувати лише в Т-зоні та вибирати дрібнодисперсні засоби.

Відмовтеся від матуючих пудр та хайлайтерів з блискітками, які візуально роблять шкіру більш тьмяною.

Фіксуйте макіяж спреєм:

Спрей для обличчя допоможе закріпити макіяж, не пересушуючи шкіру.

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Додаткові поради:

Вибирайте косметику з позначкою "для сухої шкіри".

Зверніть увагу на склад: вітаміни E, A, F, пантенол, алантоїн - друзі сухої шкіри.

Не використовуйте спиртовмісні тоніки та лосьйони.

Пийте достатньо води.

Захищайте шкіру від сонця.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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