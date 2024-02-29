Як наносити макіяж на старіючу шкіру: лайфхак, який зробить вас неперевершеною

З віком може бути нелегко прийняти той факт, що те, що колись личило вашому обличчю, вже не підходить. Можливо, раніше ви наносили на обличчя матуюючий тональний крем і фарбували темні губи, але з часом ваша б‘юті рутина могла змінитися. Звичайно, ми всі маємо право робити зі своїм обличчям все, що нам до вподоби, проте інколи варто визнати, що все змінюється.

64-річна візажистка поділилася порадою, яка може змінити ваш макіяж, якщо ви старші або маєте мішки під очима.

Вона радить лише одну маленьку зміну, яка може покращити ваш зовнішній вигляд.

Бренда Бернетт, яка публікує поради щодо макіяжу на TikTok, поділилася "одним трюком, який суттєво змінить ваші тіні".

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Вона закликає взяти пензлик з прямим краєм і провести прямо по краю тіней, піднімаючи консилер догори і впоперек, щоб погляд був спрямований угору і очі виглядали менш "затуманеними".

Потім вона розтушовує консилер товстішим пензлем для рівномірного нанесення, кажучи, що це дуже важливо, особливо на зрілій шкірі. Консилер, який вона використовує, трохи світліший за її реальний тон шкіри, звертаючи увагу на очі, а не на шкіру навколо.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати обличчя до макіяжу.

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