Як нанести тональний крем, щоб покриття було ідеальним: лайфхак від б‘юті блогера
Як нанести тональний крем, щоб покриття було ідеальним: лайфхак від б‘юті блогера
Ідеальний тон обличчя - це мрія багатьох жінок. Але часто тональні креми не справляються з обіцянками, залишаючи ефект маски або не приховуючи недоліки шкіри.
Візажистка Саша Дюрант поділилась простим, але дієвим лайфхаком в TikTok, який допоможе вам досягти бездоганного макіяжу. Суть лайфхаку полягає в змішуванні пудри та тонального крему. Це не лише економить час, але й робить шкіру більш досконалою та натуральною.
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Як це зробити:
- Візьміть трохи пудри для фіксації та тонального крему.
- Змішайте їх на зовнішньому боці долоні.
- Нанесіть суміш на обличчя за допомогою спонжа або пензля.
- Додайте трохи консилера, якщо це необхідно.
- Закріпіть результат ще дрібкою пудри.
Переваги цього методу:
- Економить час
- Забезпечує більш щільне покриття
- Допомагає приховати недоліки шкіри
- Робить макіяж більш натуральним
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.
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