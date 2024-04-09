Як нафарбувати ідеальні стрілки: корисні поради для новачків

Втомилися від невдалих спроб намалювати симетричні стрілки? Відома блогерка з TikTok поділилася геніальним лайфхаком, який допоможе вам зробити бездоганний макіяж за лічені хвилини!

Вам знадобиться:

Тіні або олівець для очей

Клейкий бинт (не скотч!)

Інструкція:

Відріжте шматок еластичного бинта довжиною близько 25 см (для середнього обличчя). Наклейте бинт на обличчя так, щоб його центр збігався з кінчиком носа, а кінці утворювали тупий кут між бровами і куточками очей. Візьміть два невеликих шматочки бинта і наклейте їх на кожну повіку вздовж лінії вій, з'єднавши з центральним бинтом, щоб утворити трикутник. Заповніть трикутник тінями або олівцем для очей, створюючи стрілку. Обережно зніміть бинт – вуаля, ваші стрілки готові!

Чому не можна використовувати скотч?

Скотч може залишати на повіках дрібні частинки клею, які дратують ніжну шкіру. Клейкий бинт безпечніший і не шкодить шкірі.

Додаткові поради:

Для більш чітких стрілок використовуйте рідку підводку.

Перед нанесенням тіней або олівця нанесіть на повіки базу під макіяж.

Для стійкості стрілок використовуйте водостійкі косметичні засоби.

Не бійтеся експериментувати з товщиною і формою стрілок, щоб знайти свій ідеальний образ.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко зробити ідеальні стрілки крапковим методом.

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