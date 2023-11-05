Як українською сказати "собутыльник"
У спільноті "Чиста мова" у Фейсбуці українці поцікавилися, як сказати українською мовою "собутыльник". Цим словом росіяни називають людей, які разом вживають алкогольні напої.
У російсько-українському словнику мовознавця Овсія Ізюмова за 1926 рік є лише один варіант перекладу цього слова. Це "горілча́ний брат". А на сайті "Словотвір" пропонуються такі варіанти перекладу:
- супияк
- співчарник
- почарківець ("товариш по чарці")
- чаркувальник
- почарник
- однопляшечник
- спільник з пиятики.
Спільнота "Чиста мова" пропонує лише три варіанти перекладу слова "собутыльник". Це "горілча́ний брат", "почаркі́вець" та "чопови́й брат" (від "чопового" – мита на продаж спиртного).
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Що стосується людей, які зловживають алкоголем, в Україні їх називають пияками.
Синоніми до слова п'яниця:
- алкого́лік
- випива́ка
- запия́ка
- опия́ка
- п'янди́га
- п'яни́ця
- п'яни́ченька
- п'яни́чка
- п'янчу́га
- п'янчу́жка
- п'яню́га
- пите́ць
- питу́щий
- пропия́ка
- брагун
- бражник
- пиворіз
- пропоєць
- пропій
Раніше мовознавець Олександр Авраменко сказав, сказати правильно "потяг" чи "поїзд".
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