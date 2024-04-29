Як насправді звати Клавдію Петрівну: це не Маша Кондратенко

Після виходу пісні "Я тобі брехала, я тебе не кохала" українців зацікавила особистість виконавиці, що йменує себе Клавдією Петрівною (Klavdia Petrivna). У ЗМІ писали, що під цим псевдонімом співає Маша Кондратенко, однак артистка не спростувала й не підтвердила ці здогадки.

Тим часом блогер Богдан Беспалов заявив, що "на 100% знає, хто така Клавдія Петрівна".

"Я на 100% знаю, хто така Клавдія Петрівна. І це не Маша Кондратенко. Нещодавно на одній із музичних премій Клавдія Петрівна отримала нагороду, і артистка показала себе вперше на сцені під великим капелюхом. Усі впізнали під головним аксесуаром відому українську співачку Марію Кондратенко. TikTok вибухнув від сенсації, а я від розпачу", - написав він у своєму блозі на порталі OBOZ.UA.

Беспалов зауважив, що Маша Кондратенко минулого року співачка виклала відео, на якому заспівала одну з пісень Клавдії Петрівни, "імітуючи голос" співачки.

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"Історія спрацювала, пішли чутки. От тільки дати послухати спів Маші професійному викладачу з вокалу він точно скаже, що голоси співачок різні. Просто є деяка схожість у тембрі голосу, але віддалено… Історія вигідна обом сторонам – лейбл заплутує слухачів, хто насправді Клавдія Петрівна, а Маша Кондратенко зберігає присутність в інформаційному просторі", – вважає він.

За словами Беспалова, під псевдонімом Klavdia Petrivna співає 17-річна Соломія Опришко, сестра виконавця та автора пісень Osty.

"В нього раніше було вдосталь спільних відео з Соломією. Мої перевірені джерела принесли на хвостику, що саме ця дівчина і є тією самою Клавдією. Я подивився її інстаграм – там майже нічого немає, все видалено, але в актуальних знайшов демо пісні "Я тобі брехала". На День закоханих цього року артистка релізить студійну версію саме цієї пісні", – додав Беспалов.

Він також посилається на відео, як Соломія співає вживу: "І по голосу все зрозуміло".

Тим часом інший блогер Макс Нагорняк теж вважає, що Соломія Опришко з Львівщини і є та сама Klavdia Petrivna. Він заявив, що листувався з Соломією ще до того часу, як її пісні потрапили до інтернету.

"Ми закриємо це питання. Це дівчина, про яку всі говорять. Це Соломія Опришко. І я даю вам своє слово, вона – Klavdia Petrivna. Все, кінець. Я сам спілкувався з нею в соцмережах, і вона, ще не підписавши свій контракт з лейблом, вже попалилася перед багатьма", – запевнив Нагорняк.

Нагадаємо, Доктор Дре отримав зірку на Голлівудській алеї слави на зірковій церемонії.

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