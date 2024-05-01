Як особі з інвалідністю отримати компенсацію за авто

Як ветеранам з інвалідністю отримати компенсацію за авто

Уряд України пропонує програму часткової компенсації за придбаний автомобіль для захисників України, які отримали інвалідність внаслідок воєнних дій та проживають у місті Києві.

Ця програма – це можливість для захисників України з інвалідністю здобути мобільність та покращити якість свого життя, пише 24tv.ua.

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Хто може отримати компенсацію?

Захисники України з інвалідністю І чи ІІ групи, які втратили верхні або нижні кінцівки внаслідок поранення чи каліцтва під час воєнних дій.

Мешканці міста Києва.

Який розмір компенсації?

Сума компенсації може становити від 10% до 95% вартості автомобіля, але не може перевищувати 180 кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць. Станом на 2024 рік це 545 040 гривень.

Як отримати компенсацію?

Заповніть онлайн-анкету за посиланням: [видалено недійсну URL-адресу]. Додайте до анкети наступні документи: Копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

Копії паспорта;

Копію ідентифікаційного номера;

Копію витягу з огляду медико-соціальної експертної комісії;

Копію довідки військово-лікарської комісії;

Копію довідки про обставини травмування;

Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби);

Копію національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії;

Копію договору купівлі-продажу транспортного засобу;

Копію довідки-рахунку та/або чек із зазначенням ціни автомобіля з урахуванням податку на додану вартість;

Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Важливо!

Уточнити деталі можна за телефоном гарячої лінії "Київ Мілітарі Хаб": 0800300633 або 380674434311 (Відділ медичного обслуговування).

Відсоток відшкодування за раніше придбаний автомобіль ветеранам війни буде нараховуватися залежно від цінової політики та стану машини.

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